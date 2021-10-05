Суд обрав запобіжний захід всім причетним до смерті поліцейського.

Стали відомі подробиці про спосіб життя та відпочинок молодиків, які нещодавно забили до смерті поліцейського у одному із супермаркетів Чернігова.

На сторінці у Instagram одного з учасників побиття поліцейських, 18-річного студента Чернігівського технологічного університету, можна побачити, яке життя було у їхньої компанії, пише ТСН.

Так на відеоролику зі святкування 18-річчя одного з підозрюваних видно, як парубки відпочивають в нічних клубах та саунах. При цьому вони частенько вживали алкоголь, що підтвердила одна зі знайомих молодих людей.

"Так, вони з друзями випивали. Але сам Діма (один з підозрюваних у вбивстві) пив небагато. За весь час жодного разу не бачила його сильно напідпитку. В якому він стані був того вечора, невідомо", - розповіла вона.

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Також дівчина стверджує, що хлопець в житті досить спокійний та активний, а також відвідував спортивний зал.

"Завжди за будь-який двіж. Але перед тим, як щось робив, думав. Він хороший, розумний хлопець. Я не очікувала від нього такого, все знайомі в шоці", - розповіла дівчина.

Вбили поліцейського у Чернігові

Вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодих людей завдала тілесних ушкоджень двом поліцейським. В результаті один з них, Артур Єрохін, загинув, другий доставлений до лікарні в реанімацію. Обидва поліцейські перебували у відпустці й були в цивільному одязі.

За інформацією журналістів, причиною нападу на копів стало зауваження, зроблене молодикам у супермаркеті. ЗМІ писали, що зловмисники напали на поліцейських біля супермаркета.

За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження за п. 12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України та призначила службове розслідування.

Під час невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом з них, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень поліцейським, 3 жовтня слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрювані-чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому – 18. Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

4 жовтня в Чернігові суд заарештував чотирьох підозрюваних у вбивстві поліцейського. Наступні два місяці вони проведуть у СІЗО.

Автор: Олег Давигора