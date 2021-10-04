Наступні два місяці вони проведуть в СІЗО

Підозрюваним у побитті та вбивстві поліцейського в Чернігові суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Як повідомив речник Чернігівської прокуратури Валерій Литовченко, відповідні рішення схвалив сьогодні Деснянський районний суд м. Чернігова.

За словами Литовченка, запобіжний захід обрано чотирьом затриманим, з яких трьом неповнолітніми - їх підозрюють у вбивстві, а також 32-річному чернігівцю, який забрав сумку з речами одного з потерпілих.

"Прокуратура просила суд про тримання підозрюваних під вартою, зважаючи на жорстокість злочину та його резонансність. Кваліфікація обвинувачення на сьогодні - це умисне убивство за попередньою змогою групою осіб. Однак надалі можлива його перекваліфікація, залежно від участі кожного із підозрюваних у скоєнні злочину", - зазначив він.

Читайте також Під Києвом жорстоко вбили чоловіка: зловмисник застосував табуретку й кочергу (відео) Вбивство поліцейського в Чернігові: всі подробиці

Раніше стало відомо, що в ніч проти 2 жовтня біля одного з супермаркетів Чернігова група молодиків людей побила двох поліцейських, які перебували у відпустці та в цивільному одязі.

В результаті Савон опинився в лікарні, а травми 30-річного капітана Артура Єрохіна виявилися несумісними з життям. У нього залишилися дружина і двоє маленьких дітей.

Читайте такожВбивство поліцейського в Чернігові: Артуру Єрохіну завдали понад 20 ударів у головуШістьох підозрюваних, зокрема кількох неповнолітніх, вже затримали.

Розпочато провадження за п.12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), яке передбачає максимальне покарання у вигляді довічного ув'язнення.

За відомостями журналістів, причиною нападу на копів стало зауваження, зроблене молодим людям у супермаркеті.

Поліцейський, що вижив, знаходиться в задовільному стані. Він у Чернігівській обласній лікарні.

Автор: Ірина Синельник