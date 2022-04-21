Міськрада Чорткова офіційно закликала прихожан УПЦ МП переходити в ПЦУ.

Володимир Шматько, міський голова Чорткова, який є найбільшим райцентром на Тернопільщині, закликав містян переходити з УПЦ МП в ПЦУ.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці.

При цьому наголосив, що ті, хто продовжить відвідувати храми московського патріархату, матимуть кров на своїх руках через дії російських окупантів.

"Мені соромно, що в Чорткові досі є люди, які ходять в московську церкву. До речі, серед них є відомі люди міста. І вже окремі переселенці також приєдналися до цієї спільноти. На позачерговій сесії міської ради депутати прийняли звернення до прихожан цієї "церкви", щоб вони прийняли рішення про перехід всією парафією до Православної Церкви України. Я вірю, що в демократичний і цивілізований спосіб це відбудеться найближчим часом. В іншому випадку кров українців від московської агресії буде і на руках прихожан московської церкви, яка знаходиться за адресою місто Чортків, вулиця Галицька 2", – написав Шматько.

Він також оприлюднив прийняте міськрадо рішення. У ньому наголошується, що після надання у 2019 році Вселенським патріархом автокефалії Київській митрополії, "єдиною канонічною православною церквою в Україні є ПЦУ". Відтак депутати наголошують, що парафії, які в час війни продовжують підпорядковувати УПЦ МП, "прямо підтримують геноцид власного народу та фінансують війну, яку розгорнула росія".

"Ми, депутати Чортківської міської ради, представляючи інтереси нашої громади, закликаємо усі церкви, що належать до УПЦ МП, провести парафіяльні збори та прийняти рішення про перехід у підпорядкування Православної церкви України. Цим самим висловити свою активну позицію щодо дій росії та московського патріархату та назавжди позбутися московського ярма. Ми у жодному разі не закликаємо до міжконфесійної ворожнечі, але переконані, що настав час обірвати усі зв’язки із російською федерацією та всім російським", – йдеться в ухваленому депутатами зверненні.

Раніше у Дніпропетровській області було арештовано священника Української православної церкви Московського патріархату, який перед паствою виправдовував війну Росії проти України.

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