Настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам РФ.

У Дніпропетровській області арештовано священника Української православної церкви Московського патріархату, який перед паствою виправдовував війну Росії проти України.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

Так, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру настоятелю храму однієї з єпархій Української православної церкви московського патріархату на Дніпропетровщині за фактом пособництва у плануванні, розв'язуванні та веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 Кримінального Кодексу України).

"За даними слідства, починаючи з 24 лютого 2022 року, після вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачами підтримував позицію Патріарха російської православної церкви Кирила та дії окупаційної влади РФ, виправдовував військове вторгнення агресора у нашу державу", - йдеться у повідомленні.

Також настоятель храму надавав вказівки прихожанам щодо надання допомоги збройним силам РФ.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та документацію про підтримку агресора.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали священника російського патріархату за співпрацю з російськими окупантами.

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