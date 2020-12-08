Як наголошується в публікації, в 2012 році Іванющенко змусив колишніх власників мажоритарної частки в ринку "Столичний" "поступитися" контрольним пакетом в ринку "Столичний" його британській компанії Goodlight Capital Ltd, не перейнявшись тим, щоб розрахуватися за переписані на нього частки.

Екс-соратник президента-втікача Віктора Януковича Юрій Іванющенко руками свого ставленика в Україні Олександра Стельмаха, на якого він нібито переписав частину своїх активів, створює інвестору проблеми при завершенні операції про покупці київського оптового ринку "Столичний".

Про це йдеться в публікації видання "Реаліст".

Як наголошується в публікації, у 2012 році Іванющенко змусив колишніх власників мажоритарної частки в ринку "Столичний" "поступитися" контрольним пакетом в ринку "Столичний" його британській компанії Goodlight Capital Ltd, не перейнявшись тим, щоб розрахуватися за переписані на нього частки.

Після втечі Іванющенка за кордон, він, за даними журналістів, переоформив власність Goodlight Capital Ltd нібито на підставних південноафриканських власників, а у 2018 на ще одного зіц-власника - українця Олександра Стельмаха.

У цьому ж році, повідомляє "Реаліст", Стельмах виступив формальним продавцем контрольного пакету "Столичного", коли ринком зацікавився серйозний зарубіжний інвестор з активами в Україні. Між сторонами, за їхніми даними, була укладена угода, підписані відповідні юридичні документи, і Стельмаху був навіть перерахований аванс з боку інвестора.

Однак незабаром після цього ставленик Іванющенка в кращих традиціях "лихих 90-х", як підкреслюють в публікації, " пішов у відмову", нібито забувши про підписаний договір і отримані гроші. І, за їхніми даними, замість передбаченої укладеною угодою передачі управління ринком інвестору, поставив директором ринку "Столичний" свою людину - Рустема Абдукадирова, нібито відомого, як "куратора збройного угруповання, яке влаштувало стрілянину в Броварах".

У "Реалісті" зазначають, що інвестор закономірно оцінив такі дії людей Іванющенка шахрайством, і в результаті сьогодні проти Олександра Стельмаха відкрито кримінальне провадження за відповідною статтею. А судом, наголошується в публікації, прийнято рішення заарештувати його частку (а по суті - частку Іванющенка) в ринку Столичний, нібито щоб не дати подільникам можливість її подальшого переоформлення.

"На сьогодні відомо, що інвестор не має наміру відступати, і збирається захищати вже вкладені в "Столичний" інвестиції всіма передбаченими законом способами", - йдеться в публікації "Реаліста".

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Автор: УНІАН