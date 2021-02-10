Впродовж лютого в рамках проекту «Рік щастя з АНЦ, стАНЦія ЛЮБОВ»* діє #турбопропозиція на асортимент засобів ТМ «DUREX».

Холод та сніг не можуть зупинити справжнє кохання та пристрасть, особливо якщо це місяць романтики. Саме тому, впродовж лютого в рамках проекту «Рік щастя з АНЦ, стАНЦія ЛЮБОВ»* діє #турбопропозиція на асортимент засобів ТМ «DUREX». Так, сім’я аптек «АНЦ», «Копійка», «Шар@», «Благодія» разом з найвідомішим брендом нагадують про важливість захисту під час сексу.

Існує багато методів контрацепції, але найбільш надійним є презервативи, до того ж це єдиний тип контрацепції, що захищає від інфекцій, що переносяться статевим шляхом та попереджує небажану вагітність. Презервативи «DUREX» – це справжня #турбовигода, комфорт та захист, а також незамінний елемент гарного вечора з коханою людиною, що зробить пристрасть захищеною та безпечною. Кохайте, будьте кохані та здорові кожної миті життя.

До того ж, в рамках проекту лютого, «DUREX» пропонує широкий асортимент додаткових товарів. Гелі-смазки та гелі для масажу «DUREX» - це безпека та ніжність, надійність та задоволення, для тих, хто цінує радощі повсякденного життя. Обрати саме те, що потрібно вам за #турбопропозицією лютого можна в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка», «Аптека Шар@» і «Благодія». Шукайте найцікавіші акційні товари* в аптеках або онлайн та отримуйте найкраще для себе – замовляйте товари списком до найближчої аптеки.

Зарезервувати, а також переглянути пропозицію від аптек та ТМ «DUREX» можна на сайті: aptekanizkihcen.ua. Кохайте — безпечно ті відповідально!

*Акція діє в період з 1 по 28 лютого 2021 року. Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент та форми випуску продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 25% у період з 1 по 28 лютого 2021 року.

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Автор: УНІАН