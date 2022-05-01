Уже вдалося вивезти понад 100 цивільних - це маленькі діти, жінки, а також люди похилого віку.

Операція з евакуації цивільних людей з "Азовсталі" продовжується.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у відеозверненні, яке записала разом з головою фракції "Слуга народу" та учасником переговорів з російською стороною Давидом Арахамією.

Вона зазначила, що про цю операцію не повідомляли раніше, бо робили все, щоб вона відбулася.

"Понад 100 людей евакуйовано. Операція продовжується", - наголосила віце-прем'єр.

За її словами, все це вдалося завдяки зусиллям президента України, за підтримки генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

"За це ми їм дуже вдячні. Деталі будуть згодом. Вже завтра будемо зустрічати наших рідних маріупольців, які змушені були понад 50 днів під завалами, без їжі, без води, без зв'язку вірити, що їх врятують - і ми їх врятували", - сказала Верещук.

Давид Арахамія наголосив, що "вперше з початку війни, з початки блокади "Азовсталі" нам вдалося вивести понад 100 цивільних - це маленькі діти, жінки, а також люди похилого віку".

При цьому наголосив, що наші хлопці-герої з "Азову" тримаються там.

"Наступний етап операції - вивести всіх інших. Там ще багато людей залишаються - в них багато проблем. Це було перше припинення вогню над "Азовсталлю" вже дві доби. Сподіваємось, що далі будемо працювати з міжнародними інституціями та зробимо можливим евакуацію всіх, хто перебуває на "Азовсталі", - додав Арахамія.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, почалася евакуація цивільного населення, яке перебувало у сховищі підприємства "Азовсталь" у Маріуполі.

"Почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб вже йде на підконтрольну територію. Будемо завтра зустрічати їх у Запоріжжі. Спасибі нашій команді! Зараз вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією інших цивільних з території заводу", - повідомив президент України Володимир Зеленський.

Конвой для евакуації мирних жителів стартував 29 квітня, пройшов близько 230 кілометрів і прибув на завод у Маріуполі вранці в суботу за місцевим часом, розповіли в Червоному Хресті.

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