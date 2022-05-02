У людей закінчується вода, їжа та медикаменти.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що на "Азовсталі" ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

"Триває маріупольська гуманітарна операція. За два перші дні ми евакуювали понад сто жінок, дітей та людей похилого віку з території металургійного комбінату "Азовсталь". Як відомо, на "Азовсталі" разом із захисниками Маріуполя залишаються заблокованими сотні цивільних осіб. Ситуація набула ознак справжньої гуманітарної катастрофи, бо у людей закінчується вода, їжа та медикаменти", - зазначила вона.

Верещук нагадала, що багаторазові спроби евакуювати цивільних протягом останніх тижнів успіху не мали.

"Ситуацію під особистий контроль взяв президент Зеленський. 27 квітня відбулась зустріч президента України з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем. За результатами зустрічі будо досягнуто домовленості про спільну гуманітарну операцію України разом з ООН та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста. Як би не складалася воєнна ситуація навколо Маріуполя, ми будемо боротися за кожного нашого воїна та цивільного, які залишаються в місті. Маріупольська гуманітарна операція триватиме, допоки не досягнемо своїх цілей - порятунку життів наших громадян", - наголосила Верещук.

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 травня, почалася евакуація цивільного населення, яке знаходилося в укритті підприємства "Азовсталь" у Маріуполі.

"Перша група приблизно зі 100 осіб уже рухається на підконтрольну територію. Будемо завтра зустрічати їх у Запоріжжі. Спасибі нашій команді! Зараз вони разом з представниками ООН працюють над евакуацією інших цивільних з території заводу", - заявив президент України Володимир Зеленський.

Конвой для евакуації мирних жителів стартував 29 квітня, пройшов близько 230 кілометрів і прибув на завод в Маріуполі вранці в суботу за місцевим часом, розповіли в Червоному Хресті.

Разом із тим, евакуація з Маріуполя мирного населення, що знаходиться не на "Азовсталі", а в інших районах міста, перенесена на понеділок, 2 травня. Евакуація в Маріуполі починається о 7:00. Точка збору - ТРЦ "Порт Сіті".

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