Також актор грав у фільмах "Загадкове вбивство – 2", "Рок-н-рольник" та "Гра в імітацію".

Британський актор Марк Стронг став амбасадором платформи United24. Він підтримав напрям "Освіта і наука".

Як повідомляє сайт глави держави, Стронг є зіркою фільмів "Шерлок Голмс", "Кінгсмен", "Загадкове вбивство – 2", "Рок-н-рольник" та "Гра в імітацію". Зеленський подякував актору за те, що він зосередить свої зусилля на підтримці українських шкіл.

За словами президента, надзвичайно важливо допомогти українським дітям здобувати якісну освіту попри повномасштабну війну. А півтора мільйона з них сьогодні навчаються дистанційно, і потрібно повернути їх у шкільні класи.

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"Це також дуже важливий сигнал, щоб люди поверталися в Україну, – що життя триває. І коли діти можуть навчатися в сучасних безпечних школах – це також надважливий сигнал для їхніх батьків, які перебувають сьогодні на передовій, що вони можуть концентруватися на тому, що відбувається на полі бою, і не думати щосекунди, чи в безпеці їхні діти", – наголосив Зеленський.

Своєю чергою, Стронг зазначив, що для нього честь стати голосом українських дітей у світі задля того, щоб у них було краще майбутнє.

"Як батько двох синів я усвідомлюю важливість якісної освіти та необхідність ходити до школи, спілкуватися з друзями, здобувати не лише знання, а й навички, необхідні для дорослого життя. Українські діти заслуговують на те, щоб отримувати все необхідне", – сказав актор.

Також зазначається, що 5 серпня, у свій день народження, Марк Стронг узяв участь у благодійному матчі Game4Ukraine у Лондоні, метою якого було зібрати кошти на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині.

Платформа United24

У травні 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив про запуск глобальної ініціативи United24 для допомоги Україні. Першою складовою цієї ініціативи стала однойменна платформа для збору пожертвувань з усього світу.

Як повідомляє сайт президента, за майже 16 місяців роботи United24 було зібрано понад 470 млн доларів CША. Це стало можливим завдяки пожертвам із понад 110 країн.

Серед амбасадорів United24 – співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, креативний директор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, шеф-кухар Хосе Андрес, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер. Також амбасадорами є видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик та Олександр Зінченко.

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