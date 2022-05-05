Її перша складова — платформа для збору коштів.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24 для допомоги Україні. Її першою складовою стала однойменна платформа для збору пожертвувань з усього світу. А пізніше з'являться інші проекти і програми.

Інформацію про United24 опублікували на офіційному сайті Офісу президента України.

"Кожен може зробити пожертву в один клік із будь-якої країни. Це можуть бути як окремі свідомі громадяни, підприємці, так і великі технологічні корпорації. Ми щодня б’ємося з ворогом, виборюючи цінності свободи та демократії, і United24 стане саме тим цифровим сервісом, який об'єднає весь цивілізований світ задля підтримки України", — заявив Зеленський.

Завдання фандрейзингової платформи United24 — стати головним вікном для збору благодійних пожертв на підтримку нашої держави. Кошти розподілятимуться за трьома напрямками: оборона та розмінування територій, гуманітарна та медична допомога, відновлення України.

Гроші, які відправлять люди, організації та фонди, надійдуть на рахунки Національного банку, закріплені за відповідними міністерствами. НБУ буде кожні 24 години звітувати про збір коштів. А міністерствам належить раз на тиждень розповідати про призначення і розподіл грошей.

За ефективне використання пожертвувань відповідають Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство інфраструктури. Відповідальним за діяльність United24 з боку уряду призначений віце-прем'єр міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Зведений звіт усіх міністерств щоквартально перевірятиме консалтингово-аудиторська компанія "Делойт Україна". Вона приєдналася до роботи всієї системи United24. Команда платформи буде регулярно розповідати про її діяльність на офіційних сторінках і в соціальних мережах.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії багато компаній і окремі люди робили пожертви на користь України. Однак вони надходили через спеціальні організації, наприклад, Direct Relief, "ЮНІСЕФ", Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і так далі. А United24 дозволить відправити гроші безпосередньо на першочергові потреби.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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