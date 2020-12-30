На суді близькі розповідали про життя загиблих та військову службу.

У житомирському Богунському районному суді відбулося засідання у справі масового вбивства військових, яке сталося у травні; почали допитувати рідних загиблих.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН розповів прес-секретар Богунського районного суду Житомира Юрій Севрук.

«29 грудня розпочався розгляд справи по суті щодо вбивства сімох осіб, які були на відпочинку у травні 2020 року на водоймищі, неподалік одного із районних центрів Житомирської області. Під час засідання допитували рідних вбитих військових. Вони розповідали про життя, мрії, захоплення, звички, військову службу своїх рідних, чоловіків, брата, сина», - зазначив Юрій Севрук.

Потерпілі родичі хочуть стягнути з власника водойми Анатолія Захаренка, на якій відбулося масове вбивство, по 2 млн грн моральної шкоди.

«Потерпілі заявили цивільні позови про стягнення з Анатолія Захаренка (підозрюваний у вбивстві військових, - УНІАН) по 2 млн грн моральної шкоди», - сказав прес-секретар Богунського районного суду.

За його словами, судове засідання перенесли на наступний рік.

«Судове засідання перенести на 5 січня 2021 року на 11:00 для продовження допиту потерпілого, який є єдиними безпосереднім учасником тих подій, що відбулися», - сказав Севрук.

Масовове вбивство військових на Житомирщині: що сталося

Нагадаємо, трагедія сталася 22 травня, вночі, неподалік водойми, що у селі Новоселиця Попільнянського району.

За попередніми даними, між власником ставу, місцевим жителем (1962 року народження) і групою приїжджих виник конфлікт. Власник водойми з мисливської рушниці смертельно поранив 7 осіб.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили 5 одиниць зброї. Встановлено, що вона зареєстрована та належить учасникам події. Відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 ККУ.

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Автор: Марина Чорноштан