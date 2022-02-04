Під час навчань напрацьовувалася злагодженість дій різних структур МВС.

У Прип’яті пройшли тактико-спеціальні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, у навчаннях брали участь підрозділи Національної гвардії України, Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Під час навчань напрацьовувалася злагодженість дій різних структур МВС в умовах кризової ситуації в урбанізованій місцевості.

Також було продемонстровано роботу снайперських пар, штурм приміщення, роботу спецтехніки, пожежників та евакуацію поранених.

На заході були присутні, зокрема, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський та міністр оборони України Олексій Резніков.

Раніше підрозділи реактивної артилерії, що підпорядковані Командуванню об'єднаних сил Збройних Сил України, відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.

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