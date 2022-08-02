Її зібрали у рамках акції "Guns 4 Ukraine".

Маямі цього тижня передасть українському Ірпеню 167 одиниць вогнепальної зброї.

Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин у своєму Telegram-каналі.

У червні поліція Маямі розпочала акцію з викупу зброї в містян під назвою "Guns 4 Ukraine". Бажаючим віддати непотрібну зброю платили від 50 до 200 доларів за одиницю.

Також поліцейські додали до викуплених пістолетів та автоматів конфісковані.

"Зараз юридична процедура передачі зброї Ірпеню завершується. Отримана відповідна ліцензія та необхідні дозволи. Фактично сьогодні ми напрацьовуємо модель за якою, я щиро вірю, в подальшому Ірпінь та інші міста України зможуть отримувати зброю для своєї оборони. Зокрема, зараз тривають перемовини з містом Х’юстон", - відзначив Маркушин.

Отриману зброю передадуть ірпінським поліцейським та бійцям територіальної оборони.

Крім того, сьогодні міськрада проголосувала за те, щоб Ірпінь та Маямі стали містами-побратимами. Відповідне рішення у Маямі ухвалили наприкінці липня.

Як повідомляв УНІАН, раніше Київська міська рада позбавила Мінськ статусу міста-побратима.

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