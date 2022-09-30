У Києві мережа ресторанів фаст-фуду McDonald's 30 вересня повністю відновила свою роботу.
Тепер насолодитись їжею можна і всередині кафе, повідомили у McDonald's.
Зазначимо, що відкрили свої двері для відвідувачів ресторани за адресою:
- просп. Гагарина, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- ул. Михаила Гришко, 7
- ул. Теодора Драйзера, 4
- ул. Вышгородская, 33-А
- ул. Большая Васильковская, 22
- просп. Броварской, 27
- просп. Академика Палладина, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонский, 26-А
"Хочемо скоріше з усіма побачитися, проте застерегти про можливість до-о-о-овгих черг. Тому плануйте свій час і пам'ятайте, що тепер ми відкриті щодня. Робимо все можливе, щоб ви могли насолодитися улюбленими стравами. До зустрічі", - заявили у компанії.
Додається, що час роботи ресторанів буде з 9:00 до 21:00. Заклади закриватимуться під час повітряної тривоги. Надалі компанія планує відкривати заклади на Західній Україні.
Водночас два найбільші та найпопулярніші McDonald's у Києві в ТРЦ "Республіка" і на Майдані Незалежності поки не поспішають відкриватися.
Робота McDonald’s в Україні
Ресторани фаст-фуду припинили працювати в Україні з початку повномасштабної війни Росії проти України.
20 вересня McDonald’s відновив роботу трьох ресторанів у Києві на лівому березі: на проспекті Бажана, 3в; на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів, і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами.
В інших містах запуск закладів також розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів.