Організація назвала ці протести «попереджувальними».

Активісти руху «Національний корпус» у Львові навідалися з протестами на підприємства, які належать депутату від ОПЗЖ Тарасу Козаку і брату кума Путіна Сергію Медведчуку.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацкорпусу.

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Активісти закликали владу розширити санкції проти Козака та активи його родини.

«В разі бездіяльності влади ми залишаємо за собою право вдатися до більш рішучих кроків щодо кривавого бізнесу московського колаборанта», – пишуть в організації.

Організація назвала ці протести «попереджувальними», покликані привернути увагу громадськості до бізнесу Козака. Під стіни підприємства вони принесли символічні шини та запалили фаєри. По закінченню акції Нацкорпус залишив під дверима входу іграшки у бутафорській крові.

Санкції проти каналів Козака-Медведчука: подробиці

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів 112 Україна, ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч на 3 лютого. Водночас ці телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

4 лютого стало відомо, що дві людини у Верховному суді оскаржили указ президента про блокування телеканалів NewsOne, 112 Україна і ZIK. Пізніше у журналістів закритих телеканалів забрали акредитацію у Верховній Раді.

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Автор: УНІАН