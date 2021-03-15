Прес-секретар президента Юлія Мендель вестиме програму для тимчасово окупованих Криму та Донбасу.
Щотижневе ТВ-шоу транслюватиметься на телеканалі "Дом" і "UATV на русском". "Погляд з Банковою з Юлією Мендель" - це авторський проект прес-секретаря президента України, уточнили на телеканалі "Дом".
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Як повідомляється, Мендель коментуватиме актуальні події, ділитиметься своїми висновками про те, що відбувається, робитиме прогнози спеціально для аудиторій, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.
Пілотний епізод вийде 15 березня в соціальних мережах і в YouTube – о 19:30 за київським часом. А вже в неділю, 21 березня, відбудеться телевізійна прем'єра першого епізоду.
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