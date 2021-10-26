Нещодавно двоє хлопців розтрощили ліхтарі на вулиці міста та літній майданчик одного із закладів.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який раніше пригрозив звільненням чиновникам за відмову від вакцинації, пропонує карати вандалів, які псують майно міста, різками посеред площі.

Про це він написав у Facebook

За інформацією міського голови, днями у мережі Інтернет з’явилося відео, як два молодих хлопці розтрощили ліхтарі на вулиці Низовій та літній майданчик одного із закладів біля Ратуші.

Марцінків зазначив, що зловмисників розшукали, а поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 ККУ (хуліганство).

Читайте такожМільйон за щеплення: в Україні пообіцяли нагородити навчальний заклад зі 100% вакцинованих працівників (відео)За словами очільника міста, хлопець, який трощив ліхтарі, ухилявся від військової служби, тож його передали у військкомат.

"Я думаю, хуліганів треба покарати. Швидко і показово. Взагалі я б до Кримінального кодексу вніс зміни – щоб одним із видів покарання було надавати буків по голій сраці серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання. Здається, це було б найефективніше!" - вважає Марцінків.

Як раніше повідомляв УНІАН, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради повідомив, що виплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти коронавірусу.

Автор: Світлана Макринська