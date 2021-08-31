Марцінків поставив працівникам міськради ультиматум щодо вакцинації.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків погрожує звільнити невакцинованих від коронавірусу COVID-19 працівників міської ради й дав їм на щеплення два тижні.

Працівники виконавчого комітету міськради мають бути на 100% вакциновані, повідомив очільник міста у Facebook.

За його словами, "єдина відмазка" – коли лікар підтверджує протипоказання і виписує довідку.

"...Подобається-не подобається, ми є прикладом для всіх. Не хочете вакцинуватися – заяву на звільнення. Інакше буде депреміювання і скорочення. Це людей ми можемо мотивувати, закликати. А працівники міської ради повинні бути вакциновані. Даю два тижні", – зазначив Марцінків.

Нагадаємо, в Україні 24 лютого розпочалася добровільна вакцинація від коронавірусу. Станом на 30 серпня в нашій державі дві дози вакцини отримали 3 722 707 осіб.

У Міністерстві економіки країни пояснили, що роботодавці не мають правових підстав змушувати працівників щеплюватися і притягувати їх до дисциплінарної відповідальності за відмову від імунізації.

Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк