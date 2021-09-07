У такий спосіб в Івано-Франківську хочуть спростувати поширюваний антивакцинаторами міф про безпліддя жінок після щеплення від коронавірусу.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради повідомив, що виплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти коронавірусу.

У такий спосіб Марцінків хоче спростувати поширюваний антивакцинаторами міф про те, що вакцинація проти COVID-19 призводить до безпліддя у жінок.

Свій намір Марцінків підтвердив і на особистій сторінці у Facebook.

"Дам премію 100 тисяч тому, хто всупереч різним поширеним чуткам завагітніє після вакцинації", – написав мер Івано-Франківська.

"Вчора до мене прийшла жінка і доводила, що не може вакцинуватися, бо не завагітніє. Я вам серйозно говорю. Дайте доручення нашій працівниці. Якщо такий випадок станеться – то першій потрібно виплатити гарну премію. 100 тисяч гривень. Бо кажуть, що я злий, депреміюю. А я от хочу преміювати", - сказав Марцінків, пише Zaxid.net.

Під час наради у мера була присутня й керівник міського перинатального центру Марія Бойко, яка висловила готовність виконати доручення мера.

"Не знаю, як ми це будемо відстежувати, але будемо робити", – додала Марія Бойко.

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті заохочують до вакцинації грішми на проїзд та квитками на футбол. Влада Івано-Франківська оголосила - всім, хто упродовж вересня отримає щеплення від коронавірусу, виплатять по сотні на проїзд у міському транспорті. Бонусом для вболівальників стануть квитки на домашні матчі місцевого футбольного клубу.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко