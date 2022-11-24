На Терехова наклали штраф через порушення мовного законодавства.

Мер Харкова Ігор Терехов має сплатити штраф у розмірі 3,4 тис. грн за спілкування російською мовою у зверненнях до харків'ян в ефірі інформаційного телемарафону.

Про це у Facebook повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. За його інформацією, він виніс постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" харківським міським головою Ігорем Тереховим.

Як зазначено у постанові, Терехов у зверненнях до харків’ян в ефірі телемарафону "Єдині новини" застосовував недержавну мову, чим порушив частину першу статті 12 Закону.

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"За вчинення зазначеного адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 188 (52) Кодексу України про адміністративні правопорушення, застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 3400 грн", - йдеться у повідомленні.

Також винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження за порушення частини 6 статті 27 мовного законодавства, відповідно до якої офіційні інтернет-представництва мера Харкова у Facebook та Telegram мають бути виконані державною мовою.

Зазначається, що вказані постанови набирають законної сили після закінчення строку на їх оскарження - до 4 грудня 2022 року.

Закон про мову

З 16 липня 2022 року всі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, YouTube, Viber та Telegram-канали, мобільні застосунки тощо), які використовуються як Інтернет-представництва суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, повинні мати версію українською мовою. Ця версія не може мати менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням.