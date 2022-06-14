Володимир Бандура погодився на співпрацю з окупантами і пропагування ідей країни-агресора.

Святогірському міському голові Володимиру Бандурі заочно повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомив сьогодні Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, міський голова, перейшовши на бік ворога, поширив через засоби масової інформації звернення, в якому пропагував ідеї "русского мира". Також підозрюваний висловлював вдячність військовослужбовцям ЗС РФ, які захопили мирне місто.

Крім того, інформують у Офісі генпрокурора, чоловік погодився на пропозицію представника окупаційної адміністрації РФ – "голови ДНР" обійняти посаду так званого голови тимчасово окупованого Святогірська, чим завдав шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

За даними прокуратури, раніше голова Святогірська записав відеозвернення, в якому звинуватив військовослужбовців Збройних сил України у навмисному підпалі скиту Святогірської лаври.

Як повідомляв УНІАН, Святогірськ Донецької області тимчасово перейшов під контроль окупаційних військ РФ 7 червня.

8 червня у Державному бюро розслідувань повідомили про відкриття провадження за фактом зради мера Святогірська, який публічно підтримав окупантів.

13 червня ватажок окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін заявив, що з Бандурою вони "давно на зв'язку" і за зраду Україні міському голові Святогірська зберегли посаду, він тепер керуватиме окупаційною адміністрацією міста.

Бандура став мером Святогірська в жовтні 2020 року, перемігши на виборах в якості висуванця від ОПЗЖ.

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