Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зради мера Святогірська Володимира Бандури, який публічно підтримав окупантів.
Як повідомляє прес-служба ДБР, мер роздає інтерв'ю російським пропагандистам, де публічно пропагує "руській мір", дискредитує ЗСУ та державну владу України.
"На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди "освободітєлєй", дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо", - йдеться в повідомленні.
Слідчі ДБР розпочали відносно мера досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Досудове слідство триває.
Днями в інтернеті справді почало поширюватися відео з міським головою Святогірська Володимиром Бандурою. Посадовець на камеру виправдовує злочини російських окупантів, говорить про "нацистів", які вбивають монахів, а також звинувачує ЗСУ в обстрілах громади та мародерствах. Президента України Володимира Зеленського Бандура закликав "пощадити слов'ян" і перестати бути "підстилкою Заходу".
При цьому раніше мер Святогірська публічно демонстрував проукраїнську позицію, зокрема, на своїй сторінці у Facebook. Він вживав формулювання "російські окупанти", "російський агресор", розповідав про злочини загарбників, закликав жителів евакуюватися.
Останній допис на сторінці Бандури датовано 1 червня та присвячено Дню захисту дітей. Деякі ЗМІ навіть припускають, що, можливо, голова Святогірська перебуває в полоні.
Як повідомляв УНІАН, внаслідок дій російських загарбників було знищено дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври - культурний пам'ятник, побудований у 1912 році. 4 червня в УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на скит. Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа.