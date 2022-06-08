У Бюро зазначають, що міський голова роздає інтерв'ю, де пропагує "руській мір", дискредитує ЗСУ та державну владу України.

Державне бюро розслідувань відкрило провадження за фактом зради мера Святогірська Володимира Бандури, який публічно підтримав окупантів.

Як повідомляє прес-служба ДБР, мер роздає інтерв'ю російським пропагандистам, де публічно пропагує "руській мір", дискредитує ЗСУ та державну владу України.

"На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди "освободітєлєй", дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо", - йдеться в повідомленні.

Слідчі ДБР розпочали відносно мера досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Досудове слідство триває.

Днями в інтернеті справді почало поширюватися відео з міським головою Святогірська Володимиром Бандурою. Посадовець на камеру виправдовує злочини російських окупантів, говорить про "нацистів", які вбивають монахів, а також звинувачує ЗСУ в обстрілах громади та мародерствах. Президента України Володимира Зеленського Бандура закликав "пощадити слов'ян" і перестати бути "підстилкою Заходу".

При цьому раніше мер Святогірська публічно демонстрував проукраїнську позицію, зокрема, на своїй сторінці у Facebook. Він вживав формулювання "російські окупанти", "російський агресор", розповідав про злочини загарбників, закликав жителів евакуюватися.

Останній допис на сторінці Бандури датовано 1 червня та присвячено Дню захисту дітей. Деякі ЗМІ навіть припускають, що, можливо, голова Святогірська перебуває в полоні.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок дій російських загарбників було знищено дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври - культурний пам'ятник, побудований у 1912 році. 4 червня в УПЦ МП підтвердили факт російської атаки на скит. Внаслідок військових дій сталася масштабна пожежа.

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