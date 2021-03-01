У зв'язку з численними порушеннями забудовника, «Українська інноваційна компанія» ініціювала в суді процедуру стягнення квартир з фізосіб.

"Українська інноваційна компанія" (правоприймач "Укрінбанку") заявила, що розпочала процедуру стягнення непогашеної заборгованості із забудовника житлового комплексу "Софія Київська" у передмісті столиці.

У 2012 році забудовник цього ЖК, компанія «Укрполіскорм» взяв у кредит гроші на будівництво під заставу споруджуваних об'єктів нерухомості за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, вул.Горького (загальна адреса будівництва ЖК «Софія Київська»). У заставу було передано:

1. 9-ти поверховий 149-ти квартирний будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями

2. 9-ти поверховий 162-х квартирний будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями

3. 9-ти поверховий 242-х квартирний будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями

"Попри заборгованість за кредитним договором, керівництво «Укрполіскорму» прийняло рішення незаконно, без згоди іпотекодержателя ( УКР/ІН/КОМ) здійснити відчуження 270 квартир фізособам. Ці факти на цю мить є предметом вивчення в рамках кримінального провадження", - заявили в компанії.

Закон у таких випадках дозволяє стягнути іпотечне майно, продовжили в "Українській інноваційній компанії".

"Відповідно до статті 12 Закону України «Про іпотеку», у разі порушення іпотекодавцем обов'язків, встановлених іпотечним договором, іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання основного зобов'язання, а в разі невиконання звернути стягнення на предмет іпотеки.

У разі порушення іпотекодавцем обов'язків щодо збереження або страхування предмета іпотеки іпотекодержатель може скористатися правами, визначеними згідно з частиною першою цієї статті, або вжити заходів для збереження або страхування предмета іпотеки у власних інтересах і своїм коштом. Іпотекодавець зобов'язаний негайно на вимогу іпотекодержателя відшкодувати останньому всі витрати, понесені у зв'язку з прийняттям заходів щодо збереження і страхування предмета іпотеки.

Угода з відчуження іпотекодавцем переданого в іпотеку майна або його передачі в іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду або користування без згоди іпотекодержателя є недійсним», - процитували законодавство в компанії.

У зв'язку з численними порушеннями забудовника, «Українська інноваційна компанія» ініціювала в суді процедуру стягнення квартир з фізосіб.

"Враховуючи всі порушення, допущені "Укрполіскормом», «Українська інноваційна компанія» ініціювала звернення до Києво-Святошинського районного суду Київської області з позовами до ряду фізичних осіб - власників квартир ЖК «Софія Київська» (яким незаконно був відчужений предмет іпотеки) Про звернення стягнення на квартири в рахунок погашення заборгованості «Укрполіскорм» перед "УКР/ІН/КОМ".Вже подано дев'ять позовів до власників квартир. Протягом двох місяців планується подача ще близько двохсот", - повідомили в компанії.

Як раніше повідомляли ЗМІ, бенефіціар ЖК "Софія Київська" - народний депутат минулого (VIII) скликання Верховної Ради від фракці "Радикальна партія Олега Ляшка", тодішній голова Комітету з питань будівництва Сергій Скуратовський. Після арешту рахунків його компаній на початку року, забудовником ЖК "Софія Київська" стала компанія "Софія Київська Буд", зареєстрована на помічника чинного народного депутата Ради Олександра Ковальова від групи "Довіра".

Також повідомляється, що суд у лютому заборонив введення в експлуатацію новобудов ЖК "Софія Київська", видачу їм поштових адрес і підключення до комунальних мереж.

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Автор: УНІАН