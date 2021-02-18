Сьогодні зранку натовп утворився у вестибюлі на "Теремках".

У столичній підземці пояснили сьогоднішній ранковий колапс на станції "Теремки", де у вестибюлі утворилася величезна черга з пасажирів.

У прес-службі підприємстві сайту "Сьогодні" сказали, що на "Теремках" було введено стандартне обмеження, подібні раніше вводили на інших станціях з великим пасажиропотоком.

"Обмеження на вхід діють 15-20 хвилин. Коли піковий час проходить, пасажири роз'їжджаються, то знову відкриваються всі двері на вхід", – розповіли у КП.

Там зазначають, що такі обмеження проводяться щодня в залежності від завантаженості станцій.

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"Обмеження будуть проводиться в подальшому і на інших станціях. Іншого механізму обмежень поки немає. Ми живемо в умовах карантину і повинні дбати про безпеку громадян. Людям не обов'язково штовхатися в цьому натовпі перед входом. Вони можуть спокійно почекати в переході 15 хвилин, а потім побачивши, що потік людей зменшився – спокійно зайти на станцію", – додають в Київському метрополітені.

Наразі там розглядають можливість голосових попереджень для пасажирів на вулиці.

"Такі голосові попередження ми вже практикуємо на станції "Вокзальна". Людей просять дотримуватися соціальної дистанції і не збиватися в натовп. Зараз ми думаємо, як технічно це зробити на інших станціях з великим пасажиропотоком. Голосові оголошення звучать в вестибюлях, але ми розуміємо, що потрібно попереджати громадян про скупчення людей заздалегідь, ще на вулиці. Поки такі оголошення лунають тільки на "Вокзальній", – йдеться у повідомленні КП.

Черги в метро: що було раніше

Днями було оприлюднено відео стовпотворіння на станції "Вокзальна". У підземці пізніше нагадали, що змушені обмежувати вхід на станції через карантин. Там також закликали пасажирів уникати скупчення людей і зазначили, що метрополітен працює в звичайному режимі.

Напередодні значна черга утворилася перед входом на станцію"Чернігівська".

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Автор: Юрій Годован