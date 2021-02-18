У київському метро в годину пік продовжують обмежувати вхід на станції, що провокує великі скупчення людей біля входу на них. Сьогодні в мережі показали, як виглядає велика черга на "Теремках" - кінцевій станції Оболонсько-Теремківської ("синьої") лінії метрополітену.
Відео опублікував Телеграм-канал "Киев сейчас".
"Метро "Теремки". Так тут виглядає обмеження на вхід, щоб не було скупчення людей. Тим часом у Києві за минулу добу + 513 хворих на коронавірус",- пише автор.
Черги в метро: що було раніше
Днями було оприлюднено відео стовпотворіння на станції "Вокзальна". У підземці пізніше нагадали, що змушені обмежувати вхід на станції через карантин. Там також закликали пасажирів уникати скупчення людей і зазначили, що метрополітен працює в звичайному режимі.
Напередодні значна черга утворилася перед входом на станцію"Чернігівська".
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