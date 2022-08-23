Президент висловив переконання, що синьо-жовтий прапор знову замайорить там, де він має бути по праву.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистій церемонії підняття Державного прапора.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо й ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужих кольорів на своїй землі й у своєму небі. І завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг", – сказав Зеленський.

Президент висловив переконання, що синьо-жовтий прапор знову замайорить там, де він має бути по праву.

"В усіх тимчасово окупованих містах і селах України. Окупованих – тимчасово. Замайорить – назавжди. У Мелітополі, над площею Перемоги. Там, де не може бути прапора тих, хто програє війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні, над площею Свободи. Там не може бути прапора тих, хто не знає, що таке свобода. Там буде синьо-жовтий", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що український стяг знову буде на Азовському проспекті в Бердянську, на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Аджигольському маяку й на Савур-Могилі, на берегах Сіверського Дінця, Кальміуса, біля Олешківських пісків.

"Там не може бути прапора тих, хто вперше чує ці назви. Там буде синьо-жовтий. І в Криму. В Ялті, у Керчі, Джанкої, Сімферополі, на Ай-Петрі. Український і кримськотатарський прапори. І хоч би як хтось намагався перекрутити історію, саме ці кольори історично пов'язані з Кримом", – наголосив глава держави.

Синьо-жовтий стяг також буде в Лутугиному, над Будинком культури імені Тараса Шевченка, в Лисичанську, над Палацом культури імені Володимира Сосюри, бо поруч із цими іменами не може бути іншого прапора, переконаний Володимир Зеленський.

"Наш стяг знову майорітиме в Міловому, біля Дзвона пам’яті й меморіалу переможцям нацизму. І буде в Сєвєродонецьку, поруч із пам’ятником козакам. Там не має бути прапора тих, хто не має нічого спільного ні з першими, ні з другими. Там буде синьо-жовтий. Наш український прапор. Наш оберіг. Оберіг України. Від землі до неба! З Днем Державного прапора", – резюмував президент.

День прапора України почали відзначати в 2004 році за наказом Леоніда Кучми, а сам державний прапор був затверджений в 1992 році. Синій колір символізує небо, а жовтий - пшеницю.

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