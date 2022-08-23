Передбачені додаткові заходи для захисту населення від вибухів, ураження хімічними, радіоактивними та біологічно небезпечними речовинами.

Президент України володимир Зеленський підписав закон, яким зобов’язано будувати бомбосховища під час зведення нових споруд.

Про це повідомляє парламентський сайт.

Документ у коні змінює підходи до формування системи споруд цивільного захисту на рівні містобудівної документації, на регіональному та місцевому рівнях. У зв'язку з цим у документації обов'язково має містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту. У цьому розділі має бути план розвитку укриттів та забезпечення доступу до них.

У законі прописані такі ініціативи:

облік заходів цивільного захисту на стадії розробки будівельної документації;

спрощення процедури передачі земельних ділянок для будівництва бомбосховищ;

обов'язкове розміщення укриттів, сховищ, бомбосховищ при будівництві об'єктів, де постійно перебувають понад 50 осіб або періодично більше 100 осіб;

необхідність підтримки укриттів у постійній готовності.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня Верховна Рада України проголосувала за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій" (№7398). "За" проголосували 280 народних депутатів.

Верховна Рада зобов’язала будувати бомбосховища під час зведення нових споруд.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він має на меті вжиття додаткових заходів у сфері будівельної діяльності, пов’язаних із захистом населення від вибухів, вибухових хвиль, ураження небезпечними хімічними, радіоактивними і біологічно небезпечними речовинами.

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