З 1 січня Микола Калашник був тимчасовим виконувачем обов’язків голови Київської ОДА.

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Калашника головою Київської обласної державної адміністрації. Відповідний указ №176/2025 оприлюднено на сайті Офісу президента.

"Призначити Калашника Миколу Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.

Микола Калашник - що про нього відомо

Калашник народився 22 травня 1990 року у м. Київ. У 2013 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет. З 2017 по 2020 роки він займав посаду керівника апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. 2020-2024 - перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, тимчасово виконуючий обов’язки голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

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З 13 грудня 2024 року - перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації. Після звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА, з 1 січня Калашник був тимчасовим виконувачем обов’язків голови Київської ОДА.

13 березня Кабінет міністрів погодив його призначення очільником Київської ОДА.

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