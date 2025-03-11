З 1 січня Микола Калашник був тимчасовим виконувачем обов’язків голови Київської ОДА.

Кабінет міністрів погодив призначення Миколи Калашника головою Київської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Погоджено призначення Калашника Миколи Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації", - зауважив він.

Микола Калашник - що про нього відомо

Калашник народився 22 травня 1990 року у м. Київ. У 2013 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет. З 2017 по 2020 роки він займав посаду керівника апарату Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. 2020-2024 - перший заступник голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, тимчасово виконуючий обов’язки голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. З 13 грудня 2024 року - перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації.

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З 1 січня 2025 року був тимчасовим виконувачем обов’язків голови Київської ОДА.

Зміна керівництва Київської ОДА

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив керівників Київської та Полтавської обласних державних адміністрацій.

Зокрема, було звільнено Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА згідно з поданою ним заявою, та Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОДА згідно з поданою ним заявою.

Зеленський призначив Кравченка на посаду голови Київської обласної державної адміністрації своїм указом від 10 квітня 2023 року.

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