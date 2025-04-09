Міноборони нагадало, що процедура обов’язкова за законом.

До 5 червня цього року всім обмежено придатним до військової служби потрібно повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК).

Як зазначають у Міністерстві оборони України у Telegram, це обовʼязок для тих, хто до 4 травня 2024 року отримав рішення про обмежену придатність до військової служби.

Отримати направлення на ВЛК можна двома способами: онлайн через застосунок Резерв+ або прийшовши особисто ⁠у ТЦК та СП.

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За результатом проходження комісії у медзакладі буде винесено нове рішення: придатна особа або непридатна до служби.

"Крайній термін – 5 червня 2025 року включно. Не зволікайте – процедура обов’язкова за законом", - підкреслили у Міноборони.

Що відомо про повторне проходження ВЛК

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2025 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким продовжила термін проходження повторного ВЛК для обмежено придатних до 5 червня 2025 року. Законопроєкт в цілому підтримали 313 депутатів.

До цього обмежено придатні мали пройти повторне ВЛК до 4 лютого 2025 року. Однак, за інформацією члена комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, значна кількість людей вказаної категорії не встигли пройти лікарську комісію. Тому було ініційовано продовження терміну.

13 лютого вже було відомо, що закон підписав президент Володимир Зеленський.

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