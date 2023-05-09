Відзначається, що інформація про закупівлю зброї залишиться закритою.

Уряд змінив підхід до закупівлі оборонної продукції. Тепер інформація про закупівлю продуктів буде максимально відкритою.

"Продовжуємо змінювати підходи щодо закупівлі оборонної продукції. На час воєнного стану вони будуть розділені на дві групи. Перша група – це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою", - зазначив повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За словами Шмигаля, до другої групи віднесено, наприклад, продукти харчування для української армії.

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"Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок. Також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи", - повідомив прем’єр-міністр.

У свою чергу представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram також повідомив, що уряд вніс зміни до постанови КМУ від 01.11.2022 N 1275 "Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану".

За його словами, затверджено порядок визначення предмета закупівлі під час здійснення закупівель продуктів харчування та послуг з організації харчування для особового складу Збройних Сил України. Визначено перелік інформації, яка включається до оголошення про закупівлю.

"Передбачено можливість придбання державними замовниками товарів, робіт і послуг (крім закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що становлять державну таємницю, а також закупівлі озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин та послуг із розроблення, ремонту, модернізації озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів та їх складових частин) в порядку проведення спрощених закупівель, визначених Законом України "Про публічні закупівлі", в електронній системі закупівель", - повідомив Мельничук.

Продуктовий скандал в Міноборони - що відомо

25 січня 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що підтримує ініціативу, щоб зробити частину оборонних закупівель відкритими. За його словами, спільно з комітетами ВРУ буде знайдено формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже "чутливу інформацію про ЗСУ".

Цій заяві міністр передувала інформація в ЗМІ, що Міноборони підписало угоду на послуги організації харчування військових частин у 2023 році на 13,16 млрд грн з фірмою зі статутним капіталом у 1 тисячу гривень, що, на думку видання, вказує на те, що для угоди було створено "фірму-прокладку".

23 січня у Національному антикорупційному бюро повідомили, що розпочали розслідування щодо закупівлі продовольства для армії ще до розголосу в ЗМІ. Зокрема, з-поміж іншого слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн.

24 січня заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку на тлі скандалу, цього ж дня Кабмін звільнив його. Також після скандалу із закупівлею Міністерства оборони України продуктів для військових було звільнено директора Департаменту закупівель Богдана Хмельницького. Харчування військових продовжили здійснювати за контрактами минулого року.

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