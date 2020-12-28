У Миколаєві невідомий повідомив в поліцію про замінування офісу ЛГБТ-спільноти "Ліга"
Читайте такожУ Києві водій легковика вибіг з салону за квітами і влаштував кумедну ДТП (відео)Про це пише "Преступности.НЕТ".
На електронну пошту організації прийшло повідомлення такого змісту:
"Я збираюся вбити вас усіх бомбою. Представники ЛГБТ-спільноти, звертаюся до вас від імені білого населення Німеччини. У відповідь на ваш прогресивний наступ на нашу країну я прийняв рішення відповісти одиничним расовим терором. У зв'язку з цим доставив і заклав саморобний вибуховий пристрій за адресою: Миколаїв, 54001, вул.Потьомкінська, 110/5. Я збираюся підірвати бомбу біля цієї будівлі, щоб убити якомога більше людей, потім прибути на місце і відкрити вогонь з автоматичного карабіна. Я впевнений, що день початку моєї боротьби увійде в історію вільної білої Європи як початок звільнення від ліволіберального гніту і порятунку білої раси".
У повідомленні було фото предмета, схожого на бомбу.
У відділі комунікації Нацполіції в Миколаївській області повідомили, що повідомлення про замінування надійшло о 13:46. На місце прибули співробітники вибухотехнічної та кінологічної служб, слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, рятувальники та медики.
Ніяких предметів або пристроїв, які могли б становити загрозу життю і здоров'ю людей, не було виявлено.
Подію кваліфіковано за ознаками частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Правоохоронці встановлюють особу, яка дала неправдиве повідомлення про замінування.
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