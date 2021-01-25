Правоохоронці попереджають про можливе обмеження дорожнього руху у центрі міста.

У центрі Києва поліція перейшла на посилене чергування через анонсовані акції протесту, можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями.

Про це повідомляє відділ комунікації столичної поліції.

"Аби не допустити порушень громадського порядку під час проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування", - йдеться в повідомленні.

Вказується, що сьогодні у центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради та іншими органами державної влади. Задля забезпечення публічної безпеки та порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування.

"Організатори заходів анонсували проведення ходи до владних установ. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - зауважили в поліції.

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Разом із тим поліція закликає організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.

Мітинги в Києві: що відомо

Сьогодні, 25 січня, в центрі Києва запланована низка акцій протесту.

Зокрема, о 10:00 запланований пацієнтський мирний пікет “Два кроки болю” на підтримку проекту закону про використання медичного канабісу.

Також має відбутися акція протесту проти високих тарифів на газ і електроенергію.

Крім того, ввечері запланована Хода пам’яті з ушанування перших загиблих Героїв Небесної сотні.

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Автор: Костянтин Гончаров