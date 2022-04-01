Також від мобілізації звільняється хтось із подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину.

Верховна Рада передбачила звільнення від мобілізації вагітних жінок-військовослужбовців або тих, що перебувають у відпустці для догляду за дитиною.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо звільнення від військової служби деяких категорій громадян" (реєстраційний номер 7209) проголосувало 317 народних депутатів.

Відповідно до закону, також від мобілізації звільняється хтось із подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину.

До ухвалення цього закону звільнення з контракту за сімейними обставинами, зокрема, вагітних жінок-військовослужбовців, жінок-військовослужбовців у відпустці для догляду за дитиною, одного з подружжя, якщо обоє проходять військову службу і мають дитину чи кілька дітей до досягнення ними повноліття, військовослужбовців, які виховують дитину самостійно, під час воєнного стану було неможливим.

Вас також можуть зацікавити новини: