Захисники України у складі ЗСУ мають право на відпустку, медичну допомогу та виплати.

Українська армія вже понад 30 днів мужньо протистоїть російській агресії. В Україні проводиться загальна мобілізація, і лави ЗСУ постійно поповнюються. Всі військовослужбовці мають певні права та пільги від держави, повідомляє Міністерство оборони України. Статус ветерана війни також отримають добровольці Територіальної оборони.

Виплати для військовослужбовців ЗСУ

Держава гарантує військовослужбовцям достатнє матеріальне (продовольче, речове) і грошове забезпечення.

Під час воєнного стану поліцейські, прикордонники та військові отримують додаткову винагороду у розмірі 30000 грн на місяць. Розмір винагороди збільшується до 100000 гривень для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях.

Сім'ї загиблих військовослужбовців отримають одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Звільнені військові отримають одноразову допомогу в розмірі 4% виплат за кожен місяць служби, але не менше 25% всіх виплат.

Відпустка для військових

Під час воєнного стану надаються два види відпустки:

за сімейними обставинами та з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду, але не більше двох діб в один кінець;

за станом здоров'я у зв'язку з хворобою або для лікування після важкого поранення за висновком військово-лікарняної комісії.

Які права мають військові

Право на безкоштовну медичну допомогу у військових госпіталях.

Достроковий вихід на пенсію: 55 років для чоловіків, 50 років для жінок.

Збереження місця роботи, посади, середнього заробітку за військовим на час служби.

Звільнення мобілізованих ФОП від сплати єдиного соціального внеску.

Безперервність державної реєстрації підприємницької діяльності ФОП.

Зарахування часу служби до страхового стажу, стажу роботи та стажу роботи за фахом.

Виплата військової пенсії під час служби. Після закінчення служби пенсії виплачуватимуть з урахуванням додаткової вислуги років.

Звільнення від штрафів за невиконання фінансових зобов'язань і відсотків по кредиту.

Можливість отримати статус учасника бойових дій, що передбачає пільги на житлово-комунальні послуги, проїзд, санаторно-курортне лікування, отримання земельних ділянок, житла тощо.

Сім'ї загиблих військових отримуватимуть підвищену пенсію.

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