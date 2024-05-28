Наголошується, що думка про те, що людина, яка приходить до ТЦК, одразу поїде на фронт, – хибна.

З 18 травня усі військовозобовʼязані громадяни віком від 18 до 60 років мають оновити свої військово-облікові дані. Зробити це мають і заброньовані від мобілізації особи.

"Якщо людина заброньована, має відстрочку, то їй потрібно прибути до ТЦК, ЦНАП або за допомогою застосунку "Резерв +" уточнити свої облікові дані. Людину не направляють на медичну комісію, вона просто оновлює дані та все", – пише "Суспільне" із посиланням на брифінг представників ТЦК у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

При чому наголошується, що думка про те, що людина, яка приходить до ТЦК, одразу поїде на фронт, – хибна. На практиці це так не відбувається.

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"Людина, яка тривалий час не була в ТЦК, а це може бути й 10 років, насамперед для проходження військової служби повинна мати придатність за станом здоров'я. У будь-якому випадку, якщо людина тривалий час не заходила до ТЦК, то є велика ймовірність, що її направлять на військово-лікарську комісію. Бо якщо у громадянина є певні проблеми зі здоров'ям, його потрібно виключати. Наприклад, ми знаємо, що у нас є 10 громадян, які пройшли військово лікарську, і два за станом здоров'я непридатні, і ми можемо розраховувати тільки на вісім", – пояснили представники Запорізького ТЦК.

Мобілізація в Україні: оновлення даних

У Верховній Раді мають наміри продовжити термін на оновлення військово-облікових даних до 150 днів. Причиною нардеп Володимир Арʼєв називає той факт, що система ТЦК виявилась не готовою прийняти ту кількість громадян, які пішли оновлювати дані.

За його словами, всі військовозобов'язані фізично не встигнуть оновити дані в термін 60 днів. І люди можуть отримати через це великі штрафи.

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