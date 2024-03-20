Водночас спершу має бути вирішене питання із законопроектом про мобілізацію.

Народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко не виключає, що після третього разу, коли людина не з’являтиметься по повістці, її оголошуватимуть у розшук.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ініціатив посилити покарання для ухилянтів від мобілізації, і чи може тут ітися про кримінальну відповідальність, а не лише про штрафи.

"Ми знаємо про ініціативи з приводу того, що будуть збільшуватися штрафи і адміністративна відповідальність. Якщо ти отримав першу повістку, - цей штраф буде збільшений. Якщо ти не з’явився вдруге по повістці на ВЛК, скажімо, у військкомат, то буде ще більший штраф. А втретє, можливо, якщо ти спеціально уникаєш і так далі, - за рішенням суду, може, я думаю, і людина подаватися в розшук", - зауважив Івченко.

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Він нагадав, що це урядові пропозиції, які має розглянути Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.

"Але після це буде подано. Коли пройде законопроект про мобілізацію. І через комітет, і через Верховну Раду. Тоді буде зрозуміло формат, навколо чого будувати відповідні пропозиції щодо КУпАПу або до Кримінального кодексу", - додав депутат.

В "Азові" запропонували дозволити бригадам шукати ухилянтів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук "Мольфар" висловив ідею, що бойовим бригадам мають дозволити самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію. На його думку, бригадна рота розвідки за тиждень знайде сотню "добірних воїнів".

Цісарук зауважив, що в "Азові" служать виключно добровольці, але "воювати будуть всі, тому готуйтеся поки є час, коли нас не стане, готуватися буде пізно".

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