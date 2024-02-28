Військовий детально пояснив, яке покарання загрожує за ігнорування повістки для уточнення даних та "бойової" повістки

Якщо військовозабов'язаний проігнорував повістку, то йому загрожує покарання у вигляді штрафу або ув'язнення, в залежності від ситуації. Про це в коментарі "Телеграфу" розказав речник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майор Роман Істомін.

Що буде, якщо проігнорувати повістку для оновлення даних - пояснення

Істомін каже, що, якщо військовозобов’язаний не прибуває в ТЦК та СП за повісткою для оновлення даних, це кваліфікується як порушення правил військового обліку.

"Тоді складається протокол про адмінпорушення. Це тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів, тобто, 850-1700 гривень", - повідомив військовий.

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За його словами, такий же розмір штрафу передбачений і за повторне правопорушення. Після цього настає кримінальна відповідальність.

"Але ні сплата штрафу, ні умовний строк покарання, ні відбуття ув’язнення не звільняють від мобілізації", - уточнив Істомін.

Не прийшов по "бойовій" повістці: яке покарання загрожує

"Якщо громадянин, який оновив свої військово-облікові дані, пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби у воєнний час, але не з’явився за бойовим розпорядженням у пункт збору, то це вже трактується як ухилення від мобілізації. Адже цю людину вже чекали у навчальному центрі, на неї розраховували. Вона вже військовослужбовець, який потрібен на певній ділянці фронту, а вона просто зникає", - пояснив майор.

За його словами, у цих випадках застосовується ст. 336 КК України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період". Це карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Електронний кабінет призовника - подробиці

В Україні зараз працюють над запровадженням електронного військового квитка та електронного кабінету призовника, але він існуватиме поза межами платформи "Дія".

Електронний кабінет дасть змогу громадянам вносити свої облікові дані без очного візиту до ТЦК. Для держави це вигідно тим, що вона отримає більш повну інформацію про мобілізаційний резерв.

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