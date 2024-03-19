Ідея заступника командира "Азову" наробила галасу, але він зауважив, що воюватимуть усі.

Бойовим бригадам мають дозволити самостійно ловити ухилянтів, щоб пришвидшити мобілізацію.

Таку ідею висловив заступник командира бригади "Азов" Сергій Цісарук "Мольфар". На його думку, бригадна рота розвідки за тиждень знайде сотню "добірних воїнів".

"Єдиний надійний спосіб пришвидшення мобілізації, це дозволити бойовим бригадам самостійно зайнятися цим питанням. Все просто, бригада отримує списки в ТЦК і сама займається пошуком ухилянтів. Бійці бригади значно більше зацікавлені в поповненні бригади, тому хабарі не допоможуть", - зазначив "Мольфар" у соціальній мережі X.

Він додав, що щотижня бригадна розвідка може знайти щонайменше сотню воїнів - "і це будуть не ті старі діди, яких зараз привозять, а добірні воїни, які весь цей час втікали від поранених ветеранів які служать в ТЦК".

Під твітом "Мольфара" з'явилося чимало гнівних коментарів щодо його ідеї. Втім, військовий відреагував на критику.

"Кількість коментарів під цим твітом - хороший приклад того як противник вкладається в тему мобілізації, памʼятайте про це коли читаєте щось в інтернеті. В "Азові" служать виключно добровольці, але воювати будуть всі, тому готуйтеся поки є час, коли нас не стане готуватися буде пізно", - додав Цісарук.

Мобілізація в Україні - останні новини

Уряд ще наприкінці січня передав до парламенту оновлений законопроект про мобілізацію. Рада вже підтримала проект закону у першому читання. Потім до документа подали більш як 4 тисячі правок.

Українські парламентарі також придумали, як залучити до війська ув'язнених - у ВР зареєстрували проект закону, в якому прописано умовно-дострокового звільнення з-під варти для проходження військової служби під час особливого періоду за умови підписання відповідного контракту.

Український воїн, командир відділення Дмитро Гапчинський говорив, що необхідно воювати проти росіян, оскільки, якщо покинути свою Батьківщину, то є загроза втрати державності.

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