Військові кажуть, що потрібно доукомплектувати фронтові медичні підрозділи.

Частину цивільних медиків позбавлять броні від мобілізації, але це не буде масовим явищем. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

Як зазначають в оборонному відомстві, запит на розбронювання стосується лише фахівців дефіцитних спеціальностей, які пройшли підготовку за військово-обліковими спеціальностями та необхідні для доукомплектування медичних підрозділів ЗСУ.

Йдеться про посади:

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санітарних інструкторів (медичних сестер і братів),

фельдшерів,

військовозобов’язаних осіб офіцерського складу з підготовкою за фахом "лікувальна справа (сімейний лікар)" за контрактом строком на 1 рік.

"Причина — дефіцит кадрів у фронтових медичних підрозділах після набуття чинності постановою КМУ №36, яка передбачає 100% бронювання медиків. Розбронювання буде точковим, погодженим з МОЗ і обласними департаментами. Його мета — не зняти захист із усіх, а забезпечити на передовій надання медичної допомоги пораненим. Мова не про масовість, а про відповідальне кадрове рішення для порятунку життів", - зазначається у повідомленні.

Розбронювання медиків в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що деяких цивільних медиків позбавлять бронювання від мобілізації і наразі за запитом від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України готується відповідний список.

Перед тим повідомлялося, що на фронт відправлять військових з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я.

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