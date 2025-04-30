Відповідний запит надійшов міністерству від Міноборони та ЗСУ.

Деяких медиків в Україні позбавлять бронювання від мобілізації, наразі Міністерство охорони здоров’я готує список. Про це повідомляється на офіційному сайті МОЗ.

Як нагадали у відомстві, на початку року уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи.

"Водночас для забезпечення потреб Збройних сил України та сектору оборони у медичних працівниках розроблено механізм розбронювання окремих медичних працівників, в яких є потреба. Наразі Міністерство охорони здоров’я України отримало відповідний запит від Міноборони та Командування Медичних сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні МОЗ.

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Зазначається, що фахівці міністерства у координації з департаментами охорони здоров’я проводять консультації, аби сформувати списки для розбронювання.

Мобілізаація в Україні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на фронт відправлять військових територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я. Рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ.

Як пояснили у Генштабі, вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах. Зазначалось, що на даний час бойовий досвід мають майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП.

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