Є як мінімум три ситуації, коли чоловікам доведеться з'явитися до військкомату, не чекаючи повістки.

Новий законопроект про посилення мобілізації пропонує можливість розсилати військовозобов'язаним так звані "електронні повістки" з викликом до ТЦК. Але в певних ситуаціях військовозобов'язані повинні будуть приходити до військкомату самі - без окремого виклику повісткою.

В поточній редакції законопроекту передбачається внести поправки до статті 22 чинного закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Якщо законопроект буде ухвалений в такому вигляді, то військовозобов'язані повинні будуть з'явитися в ТЦК без повістки в наступних випадках:

Протягом 60 днів з дати початку мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження, а також протягом 30 днів після вступу в силу цього Закону (якщо він буде ухвалений) всі військовозобов'язані повинні уточнити свої облікові дані. Для цього вони повинні або самі без повістки з'явитися до ТЦК, або скористатися інструментарієм "електронного кабінету", створення якого передбачає законопроект. Також буде передбачена можливість уточнити облікові дані через Центр надання адміністративних послуг.

(якщо він буде ухвалений) повинні уточнити свої облікові дані. Для цього вони повинні або самі без повістки з'явитися до ТЦК, або скористатися інструментарієм "електронного кабінету", створення якого передбачає законопроект. Також буде передбачена можливість уточнити облікові дані через Центр надання адміністративних послуг. Військовозобов'язані та резервісти, які вже приписані до військових частин для проходження військової служби у воєнний час, у разі оголошення мобілізації повинні з'явитися на збірні пункти ТЦК, зазначені в їх мобілізаційних розпорядженнях, які видаються завчасно.

Громадяни, які раніше самостійно прибули до ТЦК, пройшли військово-лікарську комісію і підлягають направленню на військову підготовку, повинні знову з'явитися в ТЦК протягом двох місяців з дня проходження ВЛК.

Законопроект також передбачає обмеження прав громадян, які ухиляються від виконання вимог про військовий облік:

Відео дня

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим і нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання водійського посвідчення;

обмеження права на користування і розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг і послуг від держави.

Новий закон про мобілізацію - думка юриста

Як писав УНІАН, юрист громадської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов знайшов у новому законопроекті про мобілізацію як позитивні, так і негативні нюанси. При цьому деякі положення можна трактувати двозначно – це так звані "законодавчі ляпи".

Зокрема юрист висловив скепсис щодо ідеї скасувати категорію "обмежено придатних" до військової служби, оскільки зараз ця категорія дозволяє виключити відправку не дуже здорової людини на найважчу військову "роботу".

Також юрист скептичний щодо норми, що дозволяє обмежувати права ухилянтів за рішенням воєнкома, а не суду.

Нарешті, Лихачов звернув увагу на те, що законопроект майже не стосується теми призову чиновників і процесу бронювання.

Вас також можуть зацікавити новини: