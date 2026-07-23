Без ТЦК: в Україні змінили порядок призову добровольців

Нові контракти зокрема передбачатимуть чіткі терміни служби.

В Україні запровадили новий порядок добровільного призову на військову службу. Про це повідомили в Київському міському ТЦК та СП.

За новим регламентом, для добровільного призову тепер не треба звертатися до працівників ТЦК та СП. Натомість командири військових частин можуть самостійно видавати направлення на проходження ВЛК. Після видачі такого направлення доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше протягом 5 днів. Зазначається, що призов буде відбуватися таким чином:

Необхідно обрати вакансію та пройти співбесіду;

Далі отримати позитивне рішення від військової частини;

Після чого подати заяву командиру про бажання проходити службу;

Отримати направлення на ВЛК;

Пройти військово-лікарську комісію;

Прибути до військової частини для оформлення на службу;

За потреби пройти базову загальновійськову підготовку.

"Новий механізм наразі діє для добровольців, які призиваються за мобілізацією. Для вступу на військову службу за контрактом продовжує діяти чинний порядок оформлення", - наголосили в в пресслужбі ТЦК.

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Також там повідомили, що у межах першого етапу трансформації діючі військові, а також цивільні отримали можливість укласти нові контракти. Зокрема діючі військовослужбовці можуть підписати піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракт. І для цього не потрібно чекати завершення попереднього контракту. Оскільки одразу після підписання нового, дія попереднього завершується. А новий контракт набирає чинності в день укладення. Серед переваг нового контракту називаються:

чітко визначений строк служби - 14 або 24 місяці - це залежить від посади;

гарантоване звільнення після завершення терміну контракту незалежно від дії воєнного стану;

відстрочка від повторного призову після звільнення;

грошове забезпечення, бойові виплати та інші соціальні гарантії.

"Нові мотиваційні контракти дають військовослужбовцям зрозумілі умови проходження служби та визначені терміни її завершення", - додали в пресслужбі ТЦК.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, в яких областях України найскладніша та найкраща ситуація з мобілізацією. За його словами, є два "позитивні регіони" в цьому питанні - Кіровоградщина та Хмельниччина.

Також Лубінець розкрив масштаби корупції в українських ТЦК та СП. Він зокрема зазначив, що наразі за вихід з бусу ТЦК мобілізований має заплатити 10 тисяч доларів хабаря. А якщо його доставили до військомату, то ця сума подвоюється.

Крім того, Лубінець раніше повідомляв про те, що 90% випадків мобілізації в Україні відбуваються з порушенням законодавства. Цю заяву вже поставив під сумнів ексначальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. Він визнав, що мобілізація в деяких випадках відбувається з порушенням правил, однак здебільшого через провину самих громадян.

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