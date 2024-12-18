За словами Лубінця, найефективнішою категорією українців для війни є чоловіки віком від 30 до 45 років.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець негативно ставиться до зниження мобілізаційного віку до 18 років. За його словами, якщо забрати всіх цих молодих людей, то не буде майбутнього України.

"Якщо ми заберемо і цих молодих хлопців, у яких немає родин, немає дітей, автоматично у нас не буде майбутнього України. На мій погляд, у нас є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку - від 30 до 45 років. Це - найбільш ефективна категорія громадян України, які можуть воювати і, напевно, повинні воювати", - зазначив він в інтерв'ю "Українській правді".

Лубінець також розповів про скарги громадян на роботу ТЦК та СП. Він зазначив, що станом на 18 грудня за 2024 рік отримав майже 4 тисячі звернень щодо дій представників цих центрів, які українці вважають неправомірними.

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"Є випадки, коли за моїм поданням зібрали окреме засідання ВЛК, провели повний аналіз і зафіксували, що людина, яку до цього на ВЛК визнали "повністю здоровою", має насправді хворобу. В результаті цього чоловіка мобілізували, але він пішов у ЗСУ виключно в тилове забезпечення, одразу знайшли частину, де йому запропонували конкретну посаду", - поділився омбудсман.

За словами політика, Закарпаття є регіоном, де його відомство отримує одну з найбільших кількостей звернень щодо роботи ТЦК та СП. Також є регіони, до прикладу, Кропивницький, де таких звернень небагато, а з тих, що є, більшість не підтверджується.

"На мій погляд, все залежить від обласного керівника ТЦК, наскільки це професійна людина, чи змогла вона побудувати роботу так, щоб і мобілізація проводилась, і права людини не порушувались, а якщо таке трапляється, то щоб максимально швидко такі ситуації вирішувались. Цього року у нас побільшало звернень від чинних військових на дії безпосередніх керівників, командирів. Було окреме моє спілкування з керівництвом Міноборони. Були зроблені висновки, міністр реагує на наші звернення, на наші подання", - підкреслив Лубінець.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше боєць Азову Євген Чуднецов розповів, що проблема з мобілізацією не є основною в ЗСУ, адже значно більше на це впливає ефективність розподілу ресурсів. За його словами, розмови тих, хто не хоче воювати бо "не вміють, не готувалися" - це не виправдання.

Водночас британський військовий експерт Френк Ледвідж пояснив, чому ідея щодо зниження мобілізаційного віку в Україні є поганою. Він зауважив, що навіть якби Україна призвала зараз всіх, кого хоче, вона все одно не зможе кількістю перемогти Росію.

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