За словами Флоренс Бауер, рівень народжуваності в Україні нині становить менше однієї дитини на жінку.

Ймовірне зниження призовного віку в Україні до 18 років матиме вкрай негативні наслідки для і без того важкої демографічної ситуації в країні. Про це в інтерв'ю Newsweek розповіла директорка регіонального офісу Фонду народонаселення ООН для Східної Європи та Центральної Азії Флоренс Бауер.

Вона зазначила, що на низький рівень народжуваності в Україні, який нині становить менше однієї дитини на жінку, вже впливають нестабільність та економічні проблеми.

"Жінки часто несуть найбільший тягар по утриманню домогосподарств. 23% повідомили про надзвичайні потреби в засобах існування в порівнянні з 14% домогосподарств, очолюваних чоловіками. Через цей тиск сім’ям важче думати про народження дітей. Крім того, переміщення мільйонів людей і війна, що триває, триваюча війна ще більше посилюють падіння чисельності населення", - сказала експертка.

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Крім того, за її словами, якщо законопроект 12076 ("Про військовий обов'язок і військову службу" - УНІАН) буде ухвалений, і жинок братимуть на військовий облік, "проблеми можуть поглибитися".

"Багато жінок стикаються зі значними перешкодами для створення сім’ї через нестабільність, збільшення обов’язків по догляду та порушення доступу до медичної допомоги через війну. Оскільки війна триває, ці проблеми можуть поглибитися, що призведе до подальшого зниження рівня народжуваності та посилить навантаження на домогосподарства", - прогнозує Бауер.

Вона додала, що війна залишається значною перешкодою, що підкреслює необхідність миру для забезпечення сталого демографічного майбутнього України":

"Мир має важливе значення для сталого відновлення, але не менш важливо створити справедливі умови життя та захистити людський капітал країни для забезпечення довгострокового відновлення та демографічного майбутнього України".

Зниженння призовного віук в Україні - останні новини

Президент України Володимир Зеленський відповів на заклик мобілізувати 18-річних. За його словами, варто екіпірувати та підготувати вже наявні бригади, а не створювати нові.

Як відомо, з боку США неодноразово лунали заяви про те, що Київ має знизити мобілізаційний вік до 18 років , оскільки в інших країнах це звичайна практика.

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