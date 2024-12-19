Сплата штрафу лише є підставою для закриття виконавчого провадження у зв’язку з його виконанням.

Обмежень на повторне надсилання повісток в Україні немає, тож їх можуть надсилати повторно у разі попередніх неявок. Кожна нова повістка відновлює обов'язок людини з'явитися до ТЦК та СП, заявив у коментарі РБК-Україна адвокат адвокатського об'єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко.

"Фактично з кожною новою повісткою, яку направили людині, обов’язки з’явитися до ТЦК та СП виникають знову. Це зумовлено новою датою, на яку ТЦК та СП запрошують військовозобов’язаного. Тому якщо ви отримали нову повістку і знову не з’явились за нею, то цілком логічно, що виникають нові правові підстави винесення постанови з накладенням штрафу", – зазначив юрист.

Кушнаренко наголосив, що сплата штрафу не звільняє від обов’язків передбачених ст. 22 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а лише є підставою для закриття виконавчого провадження у зв’язку з його виконанням.

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Співробітники ТЦК та СП мають кілька методів впливу на порушників. Після вручення повістки наступним кроком стає вимога відвідати ТЦК та СП протягом 10 днів. Якщо цю вимогу не виконано, ТЦК та СП мають право звернутися до суду для тимчасового обмеження громадянина в праві керування транспортним засобом.

Також ТЦК та СП може звернутися до поліції з проханням здійснити адміністративне затримання правопорушника для його доставки до ТЦК та СП.

Весь період, протягом якого людина ігнорує виклик до ТЦК та СП до моменту винесення постанови, вважається триваючим адміністративним правопорушенням, наголошує адвокат.

"Також треба пам'ятати про можливість кримінальної відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. Кримінальний кодекс України містить відповідні статті: ст. 336 – ухилення від призову на військову службу під час мобілізації чи на особливий період, а також ст. 337 – ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів", – звертає увагу співрозмовник.

Мобілізація в Україні - заява Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не є пріоритетом, тому що головне завдання - підвищити технологічність армії:

"У нас мобілізаційний вік із 25 років. Він такий і був. Від деяких лідерів ми чули сигнали, що - давайте знижуйте вік мобілізації. Я вважаю, що на сьогодні - це нечесна розмова. І я це публічно і не публічно лідерам говорив".

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