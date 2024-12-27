Уряд дозволив бронювати ще одну категорію українців.

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і таким чином дозволив бронювати священнослужителів. Про це йдеться у постанові Кабміну.

Згідно з постановою, можуть бути заброньовані "священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті – УНІАН)".

Як повідомляє Судово-юридична газета, постановою Кабміну внесені зміни, відповідно до яких до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення відтепер будуть належати юридичні особи - релігійні організації.

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Таким чином, їх прирівняли до представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги.

Зазначається, що на священнослужителів не буде поширюватися обмеження стосовно бронювання не більше половини працівників. Також для юридичних осіб - релігійних організацій в цілях бронювання виключено обмеження по зарплаті у 20 тисяч грн.

Бронювання в Україні - останні новини

Після масштабної кібератаки в країні тимчасово було призупинено роботу державних реєстрів. Через це Кабмін автоматично продовжив діючу бронь на місяць, які були чинними станом на 19 грудня.

Також повідомлялось, що 26 грудня на Єдиному порталі державних послуг "Дія" відновили бронювання працівників. У Мінцифри зазначили, що "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати, а також перевіряє відповідність вимогам.

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