На порталі "Дія" відновлено бронювання працівників, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Федоров написав, що "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам.
"Подаєте заяву і чекаєте 72 години, далі відповідь приходить окремо по кожному в особистий кабінет заявника", - зазначив міністр.
У "Дії" зазначили, що поки недоступне бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів.
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