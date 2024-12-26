Відповідь на заяву має приходити за 72 години.

На порталі "Дія" відновлено бронювання працівників, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Федоров написав, що "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам.

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"Подаєте заяву і чекаєте 72 години, далі відповідь приходить окремо по кожному в особистий кабінет заявника", - зазначив міністр.

У "Дії" зазначили, що поки недоступне бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів.

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