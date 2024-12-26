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На порталі "Дія" відновлено бронювання працівників, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Відновили послугу на порталі, тож ви вже можете бронювати співробітників. Все технологічно і швидко", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Федоров написав, що "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам. 

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"Подаєте заяву і чекаєте 72 години, далі відповідь приходить окремо по кожному в особистий кабінет заявника", - зазначив міністр.

У "Дії" зазначили, що поки недоступне бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів.

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