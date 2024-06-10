Наданні "броні" за економічним принципом має дуже багато наслідків з погляду соціальної справедливості, підкреслив політик.

Загальна мобілізація в Україні триває, і влада продовжує розглядати питання щодо економічного бронювання військовозобов'язаних.

Це чутливе питання, воно має дуже багато наслідків з погляду соціальної справедливості та відповідності Конституції, тому, на думку нардепа, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, воно не буде скоро розв'язане. Про це політик розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з погляду багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає... я не можу сказати, що це питання, яке, скажімо, абсолютно безболісно пройде у парламенті…", - сказав він.

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Політик додав, що, на його думку, економічне бронювання може не відповідати Конституції, оскільки порушуватиметься принцип рівності. "Це питання дуже складне, неоднозначне, але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на цей час я не можу", - зазначив народний обранець.

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8 червня стало відомо, що Кабінет міністрів оновив підходи до бронювання працівників. Зокрема, підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть забронювати до 100% працівників.

Раніше стало відомо, що у парламенті розглядають дві моделі можливого економічного бронювання громадян. Одна з них передбачає надання броні військовозобов'язаним, які отримують на місяць зарплату, яка перевищує 35 тисяч гривень. Очільник Ради Руслан Стефанчук скептично ставиться до запровадження економічного бронювання в нашій державі.

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