Загальна мобілізація в Україні триває, і влада продовжує розглядати питання щодо економічного бронювання військовозобов'язаних.
Це чутливе питання, воно має дуже багато наслідків з погляду соціальної справедливості та відповідності Конституції, тому, на думку нардепа, члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського, воно не буде скоро розв'язане. Про це політик розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Питання щодо економічного бронювання розглядається. Воно з погляду багатьох представників виконавчої влади є актуальним, але якихось вже напрацьованих алгоритмів, які б нам дозволили сказати, що воно буде запроваджено, наразі немає... я не можу сказати, що це питання, яке, скажімо, абсолютно безболісно пройде у парламенті…", - сказав він.
Політик додав, що, на його думку, економічне бронювання може не відповідати Конституції, оскільки порушуватиметься принцип рівності. "Це питання дуже складне, неоднозначне, але говорити про те, що вже є якісь ідеї, як його вирішити, на цей час я не можу", - зазначив народний обранець.
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8 червня стало відомо, що Кабінет міністрів оновив підходи до бронювання працівників. Зокрема, підприємства оборонно-промислового комплексу та енергетики зможуть забронювати до 100% працівників.
Раніше стало відомо, що у парламенті розглядають дві моделі можливого економічного бронювання громадян. Одна з них передбачає надання броні військовозобов'язаним, які отримують на місяць зарплату, яка перевищує 35 тисяч гривень. Очільник Ради Руслан Стефанчук скептично ставиться до запровадження економічного бронювання в нашій державі.