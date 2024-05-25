За словами Руслана Стефанчука, така модель не спрацювала в жодній країні світу.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наразі скептично ставиться до запровадження в Україні економічного бронювання від мобілізації.

За словами спікера парламенту, почасти "за красивою пафосною назвою в нас губиться якась логіка тих чи інших процесів".

"У мене є великі сумніви, тому що я знаю, що дуже мало країн, де це спрацювало б", – наголосив Стефанчук. Відео дня

Він підкреслив, що якщо буде можливість забезпечити рівноправність усіх громадян перед своїми обов'язками захищати батьківщину та досягти справедливості в такому підході, то він, імовірно, і підтримає ідею запровадження економічного бронювання.

Як відомо, у Верховній Раді розглядають дві моделі можливого економічного бронювання працівників від мобілізації та військової служби. Одна з них передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн.

Мобілізація в Україні - останні новини

Міністр юстиції України Денис Малюська назвав кількість потенційних новобранців з числа засуджених осіб. За його словами, нині судові органи розглядають більшість із 4300 відповідних заяв. А загалом до 20 тисяч таких претендентів, включно з особами, які перебувають у СІЗО, можуть приєднатися до сотень тисяч солдатів, які вже служать в українській армії.

Також УНІАН повідомляв, що заступник начальника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва Павло Литвин розповів, чи впливає військово-облікова спеціальність на мобілізацію. За його словами, чим більше фахових спроможностей має військовозобов’язаний, тим більше в нього спеціальностей - відповідно до документів, які підтверджують його професійні знання і навички. При цьому ВОС можуть змінюватися під час служби.

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